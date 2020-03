Samirə “Eurovision”da nə oxuyacaq?

Dünən İctimai Televiziya "Eurovision-2020" beynəlxalq mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edəcək iştirakçının Samirə Əfəndi olduğunu açıqlayıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, sənətçi üçün hazırlanan klip və mahnı martın 10-dək açıqlanacaq.Hazırda təşkilat komitəsi iki mahnı arasında seçim aparır. Onlar ingilis dilində "Scars" və "Cleopatra"dır.

İddiaya görə, ballada janrında olan "Scars" Azərbaycanın "Eurovision -2012" mahnısı olan "When The Music Dies"i (ifaçı Səbinə Babayeva) xatırladır. Mahnının girişində ud ifasına yer verilib.

Digər orta tembli mahnı isə "Cleopatra"dır. Lakin musiqi prodüserlərinin "Scars" üzərində dayanacaqları qeyd olunub.

Milli.Az

