Vyetnamda koronavirus möcüzəsi: Hər kəs sağaldı

Vyetnam rəsmiləri ölkədə 16 yoluxmuş xəstənin olduğunu açıqladıqdan sonra hazırda on altı koronaviruslu xəstənin hamısının sağalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vyetnam hökumətinin verdiyi açıqlamada, son iki həftə ərzində, habelə 20 gün ərzində karantinə alınan Hanoi kəndində də yeni bir hal baş vermədiyi bildirilib.

Vyetnamın Səhiyyə naziri mətbuat konfransında bu barədə açıqlama verib:

"Biz COVID-19 ilə müharibənin ilk turunu qazandığ. Ancaq bu hələ başlanğıcdır" .

Hal-hazırda ÜST Vyetnamda baş verən bu möcüzənin səbəblərini araşdırır.

Mənbə:Superhaber.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.