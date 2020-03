“Hazırda Gürcüstanda 170 nəfər karantində saxlanılır”.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin səhiyyə naziri Ekaterine Tikaradze bildirib.

O deyib ki, rəhbərlik etdiyi nazirlik və aidiyyəti qurumlar koordinasiya formasında işini davam etdirir.

Qeyd edək ki, Gürcüstanda bu günə qədər koronavirusa üç yoluxma halı təsdiqlənib.



