BANM PAŞA Bankla əməkdaşlığa başladı

Bakı Ali Neft Məktəbi (BANM) Azərbaycanın ən böyük banklarından biri olan PAŞA Bankla əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb.

Ali Məktəbdən "Report"a verilən məlumata görə, PAŞA Bank və BANM arasında müasir təhsil (elm) proqramlarının həyata keçirilməsi sahəsində birgə əməkdaşlıq, tələbələrin bankda təcrübə keçməsi tərəflər arasında əsas əməkdaşlıq istiqamətləri kimi müəyyən olunub.

Müqaviləni ali təhsil müəssisəsinin rektoru Elmar Qasımov və PAŞA Bankın İdarə heyətinin üzvü, Baş əməliyyat inzibatçısı Cəlal Orucov imzalayıblar.

İmzalama mərasimində Ali Məktəbin və Paşa Bankın müxtəlif şöbələrinin rəhbərləri, BANM-in Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi və İnformasiya Təhlükəsizliyi ixtisaslarının tələbələri iştirak edib.

E.Qasımov Paşa Bankla əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirərək tələbələrə nəzəri biliklərlə yanaşı, praktiki vərdişlərin də öyrədilməsinin vacibliyini qeyd edib. O, kadr potensialının gücləndirilməsi və xaricə beyin axınının qarşısını almaq üçün ali təhsil müəssisələrində, eləcə də yerli şirkətlərdə effektiv biznes mühitinin yaradılmasının zəruriliyini vurğulayıb.

Ölkənin ən böyük maliyyə institutlarından olan Paşa Bankın əsas hədəflərindən danışan C.Orucov Bankın uğurlu gənclərin yetişməsinə daim dəstək olduğunu bildirib. Bank nümayəndəsi bu istiqamətdə BANM-lə əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb.

Sonda tələbələri təcrübə və iş imkanları ilə bağlı maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Tədbirdən sonra Paşa Bankın nümayəndələri BANM-in kampusu ilə tanış olublar.

Qeyd edək ki, tərəflər birgə layihələrin həyata keçirilməsi sahəsində uğurlu təcrübəyə malikdir. Belə ki, BANM-in bir neçə tələbəsi bankda uğurla təcrübə keçərək işlə təmin olunublar.







