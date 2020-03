İtaliyada brend qoruyucu maskalar satılıb - 190 avro

Onlayn-satış saytlarından birində "Fendi" brendinin qoruyucu maskaları satışa çıxarılıb.

Milli.Az Day.Az-a istinadən xəbər verir ki, qoruyucu maskanın satış qiyməti 190 avro göstərilib. Məhsul dərhal alınıb.

Qoruyucu maskanın özəlliyi isə 100 faiz təmiz ipəkdən hazırlanması göstərilir.

"Fendi"nin nümayəndəsi bu məsələ ilə bağlı qeyd edib: "Bu maska xüsusən Asiya üçün aktualdır, belə ki, toz-dumanından qorumaq üçün nəzərdə tutulub. Hazırda bu maskaları koronavirusun yayılmasına görə alıblar, amma bunlar COVİD-19 əleyhinə deyil".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.