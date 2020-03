Koronavirusun qripdən əsas FƏRQİ - Həkim açıqladı - VİDEO

"Koronavirusun qripdən əsas əsas fərqi alt tənəffüs orqanlarına keçib, sətəlcəm yaratma özəlliyidir".

Milli.Az bakupost-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri həkim-infeksionist Fərrux Sədirov "Hədəf" verilişində koronavirusun xüsusiyyətləri barədə danışarkən deyib.

Mütəxəssis qeyd edib ki, bu virusun əsas əlamətləri 38 dərəcədən yüksək olan qızdırma, baş ağrısı və burun tıxanıqlığıdır:

"Bu virusa yoluxanların cəmi 5 faizində xəstəlik ağırlaşır. 81 faiz onu yüngül, 14 faiz isə orta ağır keçirir".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.