Əsədin 2 mindən artıq əsgəri, 300 hərbi texnikası MƏHV EDİLDİ - Ərdoğan açıqladı

İdlib hərəkatımızda şəhidlərimizin sayı 36-ya qalxıb. Şükür olsun, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır.

Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan AKP-nin İstanbul millət vəkilləri ilə Dolmabaxça Sarayında görüşü zamanı deyib.

Ərdoğan bildirib ki, bu dəqiqəyə qədər 2 min 100-dən artıq rejim əsgəri məhv edilib: “Aralarında 94 tank, 17 zirehli maşın da olmaqla, 300-ə yaxın hərbi texnika zərərsizləçdirilib”.

Qeyd edək ki, Suriya ordusunun hücumu ilə 33 türk əsgərinin şəhid olmasının ardından Türkiyə qisas əməliyyatına başlayıb.

