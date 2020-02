Gürcüstanda koronavirusun yayılması təhlükəsinin qarşısının alınması üçün məktəblərdə yaz tətilinin başlanma vaxtı dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Dövlət Qurumlarıarası Koordinasiya Şurası qərar qəbul edib.

Tətil martın 9-u əvəzinə martın 2-dən etibarən başlayacaq və ayın 16-dək davam edəcək.

Şuranın digər qərarı ilə ictimai nəqliyyat və uşaq bağçalarında dezinfeksiya tədbirləri gücləndiriləcək.

