Od çərşənbəsində ağacəkmə aksiyası keçiriləcək

“Təbiət könüllüsü, yaz əkininə sən də qoşul!” devizi altında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 3 mart 2020-ci il tarixində yaz ağac əkini mövsümünə start verilir.

Nazirliyin mətbuat katibi İradə İbrahimova Publika.az-a bildirib ki, Novruz bayramının od çərşənbəsi günündə Bakı-Quba yolunun Şabran rayonu ərazisindən keçən hissəsində nazirliyin əməkdaşlarının və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə ağacəkmə aksiyası keçiriləcək.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ictimaiyyət nümayəndələrini yaz ağacəkmə aksiyalarında iştiraka dəvət edir.

