Heyva və nar kompotunun hazırlanması - Usta öz sirlərini açır - VİDEO

Bu dəfə sizi sosial şəbəkədə "Evim" adı ilə məşhur olan səhifəyə istinadla heyva və nar kompotunun birlikdə hazırlanması ilə tanış edəcəyik.

İçindəkilər:

1 butulka üçün: 1,5 stəkan nar dənəsi, 5 dilim heyva, 1 stəkan şəkər tozu.

Hazırlanma qaydası:

Narı, heyvanı və şəkər tozunu butulkaya əlavə edirik. Üzərinə qaynar su töküb, 1 dəqiqə saxlayırıq ki, içində olan hava çıxsın. Qapaqları qaynar suda sterilizə edib butulkaların ağzını bərk bağlayırıq. Sonra sərin gün işığı dəyməyən yerdə saxlayırıq.

Nuş olsun!

