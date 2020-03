Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, rusiyalı dietoloq Yelena Kalen yaşlanmanın qarşısını almaq üçün 5 əsas vərdişi xanımların diqqətinə çatdırır.

1. Qidalanmaya diqqət yetirin

2. Yuxudan doyun və 7 saatdan az yatmayın

3. Dərinizi gündəlik təmizləyin

4. Hüceyrə yeniləməsini stimullaşdırın - Pilinq edin

5. Ekoloji təmiz və təbii maskalara məhdudiyyət qoymayın

Milli.Az

