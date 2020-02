İtaliya A seriyasında 26-cı turun 5 oyunu koronavirus səbəbindən təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Futbol Federasiyasının rəsmi saytında yazılıb. Təxirə salınan matçlar "Udineze" - "Fiorentina", "Milan" - "Cenoa", "Parma" - "Spal", "Sassuolo" - "Breşiya" və "Yuventus" - "İnter" qarşılaşmalarıdır.

Oyunlar mayın 13-də keçiriləcək.

