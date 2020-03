Əməkdar artist, məşhur müğənni Sevda Ələkbərzadənin yeni klipindəki erotik səhnələr müzakirə mövzusuna çevrilib.

Milli.Az Kulis.az-a istinadən xəbər verir ki, "Demə" adlı mahnıya çəkilən klip tamaşaçılara bu gün təqdim edilib.

Qeyd edək ki, videoda Azərbaycan kliplərində az-az rast gəlinən öpüşmə və digər erotik səhnələr yer alıb. Bu gün tamaşaçıların ixtiyarına verilən klipi təqdim edirik:

