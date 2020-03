Azərbaycanda özəl bankların kredit qoyuluşunda payı 81%-i keçib

Bu il fevralın 1-nə Azərbaycanda kredit qoyuluşu 15,514 milyard manat təşkil edib.

“Report” Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, yanvarın 1-i ilə müqayisədə 1,4% çoxdur.

Kredit qoyuluşunun 2,533 milyard manatı, yaxud 16,3%-i dövlət banklarının, 12,583 milyard manatı, yaxud 81,1%-i özəl bankların, 0,397 milyard manatı, yaxud 2,6%-i isə bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) payına düşüb. Aylıq müqayisədə dövlət banklarının payı 0,4 faiz bəndi azalıb, özəl bankların payı 0,4 faiz bəndi artıb, BOKT-ların payı isə dəyişməyib.



