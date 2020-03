İranda qrup şəxs koronavirus saxlandığı iddia edilən xəstəxananı yandırıb.

Milli.Az Yeniavaz.com-a istinadla xəbər verir ki, İranda bir qrup şəxs koronavirus şübhəlilərinin digər xəstələrlə birlikdə saxlandığı iddiası ilə xəstəxananı yandırıblar. Hadisə səbəbilə çox yanğınsöndürən maşınlar çağrılıb. Ancaq, verilən rəsmi açıqlamada həmin xəstəxanada koronavirus daşıyıcısının olmadığı bildirilib.

Milli.Az

