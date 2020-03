İranın cənubunda Bender Abbas şəhərində koronavirusa yoluxanların yerləşdiyi xəstəxana yandırılıb.



Publika.az xəbər verir ki, camaat koronovirus xəstələrinin digər xəstələrlə eyni otaqlarda saxlanıldığı xəbərindən sonra küçələrə axışıb.



Etiraz edənlər xəstəxana binasına od vuraraq, yandırıblar.

İran rəsmiləri isə bu xəbəri təkzib edib.

