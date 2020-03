Həbsdəki oğluna yeməyin içində narkotik gətirdi - FOTO

Penitensiar Xidmətin əməliyyat aparatının həyata keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 3 saylı İstintaq Təcridxanasına narkotik və psixotrop maddə keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb.

Xidmətin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü (narkotik) maddəsinə əsasən təqsirli bilinərək həbs edilən Qafarov Namiq Alim oğluna anası, Bakı şəhər sakini Qafarova Nailə Vəli qızı tərəfindən gətirilən sovqata baxış keçirilən zaman yeməyin içərisində gizlədilən bükülülərdə 0,785 qram narkotik maddə - heroin və 0,206 qram psixotrop maddə - metamfetamin aşkar edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.