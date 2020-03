Azərbaycanın Xalq artisti Ağaxan Salmanlı dəfn edilib.

Milli.Az Bakupost-a istinadən bildirir ki, tanınmış aktyorun cənazəsi Suraxanı qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

Dəfn mərasimində mərhumun ailə üzvləri, qohumları və sənət yoldaşları iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanın teatr və kino aktyoru, Xalq artisti Ağaxan Salmanlı 78 yaşında vəfat edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.