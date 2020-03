İranın 26 vilayətində koronavirus təsdiqləndi - SİYAHI

İndiyədək İranın 31 vilayətinin 26 vilayətində yeni koronavirusa (Covid 19) yoluxma halı təsdiqlənib.

Bu, İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin hazırladığı infoqrafikada öz əksini tapıb.

İnfoqrafikaya əsasən, 593 nəfərin yeni virusa yoluxma halı və 43 nəfərin bu virus nəticəsində dünyasını dəyişməsi təsdiqlənib. İndiyədək 123 nəfər sağalıb.

Nazirlik şübhəlilərin minlərlə olduğunu bildirir. (trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.