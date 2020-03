SON DƏQİQƏ: Əsəd ordusu İdlibdən qaçır – Türkiyədən AĞIR ZƏRBƏ

Türkiyə ordusu Suriyada Əsəd rejiminin mövqelərinə zərbələr vurmağa davam edir.



Publika.az xəbər verir ki, Türkiyə saatı ilə 15:20-dən etibarən türk ordusu Sarakib bölgəsində Əsəd rejiminə aid hədəfləri bombalamağa başlayıb.



Əməliyyat nəticəsində bu bölgədə rejimə aid 8 tank, 4 zirehli texnika, 5 raket və 2 raket sistemi məhv edilib.



Vurulan obyektlər arasında Kurin hərbi bazası da var.

Bu gün səhər saatlarından başlayan əməliyyatlar Əsəd ordusunun çoxsaylı texnikası ilə yanaşı, 200-dən çox əsgəri də məhv edilib.



Son məlumata görə, Əsəd rejiminin qüvvələri İdlibdən qaçmağa başlayıb.



Asif

