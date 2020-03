"Sumqayıt" "Keşlə" üzərində qələbəni əldən verdi

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIX tura start verilib.

"Report"un məlumatına görə, açılış oyununda "Sumqayıt" "Kapital Bank Arena"da "Keşlə"ni qəbul edib. Gənc referi Kamal Umudlunun idarə etdiyi görüş heç-heçə ilə yekunlaşıb - 2:2.

Matçda hesab erkən açılıb. 4-cü dəqiqədə Peyman Babayi meydan sahiblərini hesabda önə çıxarıb. Bununla da Babayi çempionatda 7-ci qolunu vuraraq, bombardirlər siyahısında "Neftçi"dən Stiven Monroz və "Qarabağ"dan Mahir Emreliyə çatıb. 10-cu dəqiqədə "Keşlə"nin yarımmüdafiəçisi Vüsal İsgəndərli gözəl qolla hesabı bərabərləşdirib.

Fasilədən sonra da qapılara iki qol vurulub. 59-cu dəqiqədə Rəhim Sadıxov uzaqdan zərbə ilə "gənclik şəhəri" təmsilçisini yenidən önə çıxarıb. Lakin 80-ci dəqiqədə paytaxt komandasının kapitanı Slavik Alxasov uzaqdan zərbə ilə bərabərliyi təmin edib.

Bu nəticədən sonra "Keşlə" 30 xalla 3-cü, "Sumqayıt" 23 xalla 4-cü pillədə qalıb.

Azərbaycan Premyer Liqası, XIX tur

29 fevral (şənbə)

16:00. “Sumqayıt” – “Keşlə” - 2:2

Qollar: Peyman Babayi, 4. Rəhim Sadıxov, 59 - Vüsal İsgəndərli, 10. Slavik Alxasov, 80

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rahil Ramazanov, Eyyub İbrahimov, Rauf Allahverdiyev

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

AFFA nümayəndəsi: Maşallah Əhmədov

“Kapital Bank Arena”

Qeyd edək ki, günün növbəti matçında "Qarabağ" və "Sabah" komandaları üz-üzə gələcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı oyun saat 18:00-da başlanacaq. Tura martın 1-də "Zirə" - "Qəbələ" və "Neftçi" - "Səbail" görüşləri ilə yekun vurulacaq.



