ABŞ və "Taliban" Əfqanıstandan Amerika qoşunlarının çıxarılmasını və bu ölkənin daxilində dialoqun başlanğıcını nəzərdə tutan sülh razılaşmasını imzalayıb.

Bu barədə “Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir.



