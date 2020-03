Gədəbəydə ər-arvad yol qəzasının qurbanı oldu

Gədəbəy rayonunun Düzyurd kəndi ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, fevralın 28-də saat 11 radələrində Gədəbəy rayonunun Düzyurd kəndi ərazisində rayon sakini Ruslan Hüseynovun idarə etdiyi "VAZ-21011" və Gədəbəy şəhər sakini M.Tağıyevin idarə etdiyi "Mitsubishi Pajero" markalı avtomobillər toqquşub.

Nəticədə R.Hüseynov, arvadı Nüşabə və digər 2 sərnişini, habelə digər sürücü xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilmiş, R.Hüseynov və N.Hüseynova orada ölüblər.

Gədəbəy RPŞ tərəfindən araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.