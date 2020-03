ABŞ İrana bəzi sanksiyaları ləğv edəcək - Pompeo

İranda koronavirusun yayılması ilə əlaqədar ABŞ Tehrana sanksiyalarda bəzi istinalara yol verə bilər.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət katibi Mayk Pompeo deyib. O, İranı beynəlxalq səhiyyə təşkilatları ilə şəffaf şəkildə işləməyə çağırıb:

"ABŞ İrana qida, dərman, tibbi və kənd təsərrüfatı məhsullarının kommersiya ixracına qarşı sanksiyalarla bağlı əhəmiyyətli istisnalara yol verə bilər. ABŞ bu çağırışın ortadan qaldırılması üçün Yaxın Şərq ölkələriylə sıx qarşılıqlı fəaliyyətə girəcək".

