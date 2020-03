Batan qadını xilas etmək istəyən kapitan özünü gəmidən atdı - FOTO

Çayda boğulmaq üzrə olan qadını xilas etmək üçün gəmi kapitanı özünü suya atıb.

Milli.Az bildirir ki, bu barədə fotoları "Daily Mail" paylaşıb.

Bildirilir ki, hadisə Myanmada, Yanqon çayı sahilində baş verib.

Şahidlərin sözlərinə görə, gəmi limana yaxınlaşanda qadın ehtiyatsızlıq nəticəsində çaya yıxılıb. Təcrübəli kapitan, 60 yaşlı Yu Maynt Ay qadını əzməmək üçün gəmini kənara çəkə bilib. Sonra isə özünü çaya atıb. Sonda o, iki heyət üzvünün köməyi ilə qadını sahilə çıxara bilib.

34 yaşlı Kin Çay Maya dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.

Kapitan hadisə baş verən vaxt öz həyatı barədə fikirləşmədiyini deyib: "Həmin an ancaq qadının təhlükəsizliyini düşünürdüm. Artıq yaşlanmışam, mən ölsəm də olar, amma qadın gənc idi, o yaşamalıdır".

Kapitan indiyə qədər boğulmaqdan xilas etdiyi şəxslərin sayını bilmədiyini vurğulayıb: "Həyatım boyu bu qədər insanın həyatını qurtara bildiyim üçün özümlə qürur duyuram".

40 ildir dənizdə işləyən Yu Maynt Ay bu ilin sonunda istefaya getməyi düşündüyünü bildirib. (ölkə.az)

Milli.Az

