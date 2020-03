Bavariya mətbəxi İlham Əliyevi heyran etdi - FOTO

Prezident İlham Əliyevin Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirəsi zamanı Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanı susdurması yaddaşlara yazıldı.

Publika.az Müsavat.com-a istinadən xəbər verir ki, bugünlərdə isə Almaniyanın məşhur “Bild” nəşri İlham Əliyevin Münhenə səfəri ilə bağlı maraqlı bir xəbər yayıb. Xəbərdə yazıllb ki, prezident bir neçə dəfə öz xanımı və qızı (Leyla xanım) ilə Münhendəki məşhur restoranda olub.

“Andechser am Dom” uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. 2014-cü ildə restoranın sahəsini daha da böyütmək lazım gəlib.

Almaniyanın və dünyanın ən tanınmış simaları dəfələrlə bu restoranda olublar. Restoranın divarlarından onların fotoları boylanır.

“Bild” yazır ki, restoranın sahibi Sepp Krätz prezident İlham Əliyevlə görüşündən məmnun qalıb. Belə ki, Azərbaycan prezidenti Bavariya mətbəxinə məftun olub və restoranın sahibini Bakiya dəvət edib. Prezident deyib ki, Azərbaycanın paytaxtında da “Andechser am Dom” restoranının filalını görmək istərdi: “Buna görə prezident mənə dedi: 'Sepp, bizə dəstəyiniz və yeni yanaşmanız lazımdır. Paytaxtımızda “Andechser am Dom” kimi bir məkana sahib olmaq istərdik”.

Nəşr bildirir ki, restoran sahibi prezidentin təklifinə ciddi maraq göstərib və yaxın gələcəkdə Bakıya gedərək bu təklifin reallaşması üçün araşdırma aparacaq.

Onu da qeyd edək ki, “Andechser am Dom” restoranda istifadə etdiyi ərzağın önəmli hissəsini, xüsusən əti özü şəxsi təsərrüfatından götürür. Ərzağın keyfiyyəti bu restoran üçün önəmlidir. Bu restoran dadlı yeməklərini keyfiyyətli ərzaqdan hazırlamağa üstünlük verir.

“Andechser am Dom” dünya çapında tanınan restoranlardan biridir. İllik gəliri milyon dollarlarla ölçülür. Belə bir restoranın Bakıda açılması turizm biznesi üçün xüsusi önəm daşıyır.

