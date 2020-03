"Rəqib yaxşı müdafiə olundu. Biz isə yaxşı oyun nümayiş etdirdik və çoxlu qol imkanımız oldu. Lakin yaxaladığımız fürsətlərdən yararlana bilmədik".

"Report"un məlumatına görə, bunları "Qarabağ"ın futbolçusu Xayme Romero evdə "Sabah" komandası ilə qolsuz heç-heçə etdikləri Azərbaycan Premyer Liqasının XIX tur matçından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

İspaniyalı yarımmüdafiəçi penaltilərinin verilmədiyini və vurduğu təmiz qolun sayılmadığını bildirib: "İki yüzfaizlik penaltimizin verilmədiyini düşünürəm. Biri özümə qarşı oldu. Həmin penaltinin nəyə görə təyin olunmamasına söz tapa bilmirəm. Digər tərəfdən, vurduğum qolun sayılmama səbəbini anlaya bilmədim. Hakimin həmin məqamda səhvə yol verdiyini düşünürəm".



