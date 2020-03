İnsult riskini aşağı salan məhsullar

Avropalı alimlər müxtəlif məhsulların insanda işemik və ya hemmoragik insultun yaranmasına təsirini öyrəniblər. Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Medicalxpress.com" portalı yazıb.

Tədqiqatlar 8 il ərzində aparılıb. Eskperimentdə 418 min nəfər iştirak edib. Eskpertimentdə iştirak edənlərin əsas rasionu ət, balıq, yumurta, müxtəlif yarmalar, süd məhsulları, paxlalılar, qoz, eləcə də meyvə və tərəvəzlər təşkil edib.

Tədqiqat zamanı 4281 işemik və 1430 hemorragik insult baş verib. Bununla da, ekspertlər nəticəyə gələ biliblər.

Alimlər müəyyən ediblər ki, rasionda meyvə və tərəvəzin çox olması işemik insultun yaranma riskini aşağı salır. Yumurtadan çox istifadə etmək isə hemorragik insult ehtimalını yüksəldir.

Milli.Az

