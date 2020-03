Fransada koronavirusa yoluxanların sayı artdı

Fransada COVID-19 koronavirusuna yoluxma ilə bağlı təsdiq edilmiş halların sayı çoxalıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “France Info” bildirib.

Bildirilir ki, koronavirus infeksiyasına 73 yoluxma hadisəsi təsdiq edilib. Məlumata görə, ölkədə virusa 16 yeni yoluxma aşkarlanıb.

Daha əvvəl xəbər verilib ki, Monakoda COVID-19-a ilk yoluxma qeydə alınıb. Fransa və knyazlıq arasında razılaşmaya əsasən virusa yoluxmuş şəxs Nitsenin mərkəzindəki universitet xəstəxanası mərkəzinin yoluxucular xəstəliklər bölməsinə yerləşdirilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.