Əli Əsədov Artur Rasizadənin qərarını ləğv etdi

Baş Nazir Əli Əsədov “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə Qərar imzalayıb.

Bu barədə Nazirlər Kabinetindən Metbuat.az-a məlumat verilib.

Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir.

Qərarla buradan tanış ola bilərsiniz.

Qeyd edək ki, sözügedən “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Qərar Artur Rasizadə tərəfindən imzalanıb.

