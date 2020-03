Fransada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 73 nəfərə çatıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin səhiyyə naziri Olivye Veran deyib.

O.Veran bildirib: "Saat 13:00 üçün xəstələnənlərin sayı 73 nəfərdir. Onlardan 59 nəfərə xəstəxanadadır, 12-sı sağalıb və 2-si ölüb".

Nazir əlavə edib ki, koronavirus səbəbindən bir səra böyük tədbir təxirə salınıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.