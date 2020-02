Almaniya Bundesliqasının növbəti turu çərçivəsində keçirilən "Hoffenhaym" - "Bavariya" (0:6) oyununda qəribə anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçular oyunun son 15 dəqiqəsində meydanda mübarizəni dayandırıblar.

Buna səbəb "Bavariya" azarkeşlərinin stadionda səsləndirdikləri şüarlar və açdığı plakatlar olub. Belə ki, futbolçular ancaq bir-biri ilə paslaşıblar.

