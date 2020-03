Qazax rayonunda qadın sirkə turşusu içərək özünü zəhərləyib.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə Birinci Şıxlı kəndində baş verib.

Kənd sakini (adı və soyadı dəqiqləşdirilir-red) hələlik bilinməyən səbəbdən sirkə turşusu içib. O, yaxınları tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda qadının vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



