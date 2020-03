Çin koronavirusunun erkən əlaməti heç də qızdırma deyil.

Virusun mərkəzi olan Uhan şəhər xəstəxanasının həkimləri daxil olan xəstələrin anamnezini araşdıraraq, koronavirusun ilk və diqqətə alınmayan əlamətlərinin tamam başqa olduğunu müəyyən ediblər.

Milli.Az medicina.az-a istinadən koronavirusun ilkin əlamətləri haqqında videomaterialı təqdim edir.

Milli.Az

