Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin (TSK) Suriyanın İdlib şəhərində keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində İrana dəstək verən 21 terrorçu öldürülüb.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ötən gün Suriyada İrana bağlı silahlı qüvvələrdən hesab olunan Zeynebbiyyun batalyonundan 18, Fatimiyyundan isə 3 nəfər öldürülüb.

Öldürülənlərin sabah Qum şəhərindəki Fatıma-i Məsumə məqbərəsində cənazə mərasimlərinin keçiriləcəyi və Masumə qəbiristanlığında dəfn ediləcəyi açıqlanıb.

