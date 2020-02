Koronavirusa qarşı yapon həkimdən METOD – Virus sizə yaxın gəlməyəcək

Bu resepti əslində yapon alimi 2015-ci ildə qrip epidemiyası zamanı tövsiyə etmişdi və bütün rus informasiya mənbələrində yayılmışdı. Koronavirusun da virus mənşəli olduğunu nəzərə alsaq, bu üsulun işə yarayacağını demək olar.

Deyilənə görə, bunu müntəzəm edən illərlə qrip olmur. Metbuat.az bu sadə resepti təqdim edir.

Bir stəkan ilıq suya 1 qaşıq xörək duzu və 3 damcı yod əlavə edilib qarışdırılır.



Bu qarışımla burun dəlikləri yuyulur. Belə ki, yuyulmanı şprislə edə bilərsiz.



Daha sonra boğaz qarqara olunur.



Bir stəkan yodlu suyun hamısı istifadə olunmalıdır.



Hər dəfə yenisi düzəlir.



Gündə 1 dəfə edə bilərsiz



Burunu yumaq üçün suyu nəlbəkiyə töküb, burnunuzun bir dəliyini tutaraq, suyu digər dəliklə nəfəsi geri çəkməklə də yuxarı çəkmək olar. Amma bunun üçün siz ehtiyatlı olmalısız.



Burnunuza çəkdiyiniz su boğazınıza tökülə bilər. (medicina)

