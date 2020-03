Əsəd rejiminin hücumu nəticəsində 33 türk əsgərinin şəhid olduğu ərazinin yeni videogörüntüsü yayımlanıb.

Publika.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, videoda ərazinin zərbələr nəticəsində tamamilə dağıldığını görmək olar.

Görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.