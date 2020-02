"Rizəspor" baş məşqçisi İsmail Kartalla yollarını ayırıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb komandanın Super Liqanın 24-cü turunda "Trabzonspor"a səfərdə böyükhesablı məğlubiyyəti (2:5) olub.

Qarşılaşmadan sonra klub rəsmi saytı vasitəsilə Kartalın istefa ərizəsini rəhbərliyə təqdim etdiyini yazıb. Çalışdırıcının istefası artıq qəbul olunub.

Qeyd edək ki, "Rizəspor" hazırda 24 xalla turnir cədvəlinin 14-cü pilləsində qərarlaşır.

