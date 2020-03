ABŞ-ın Vaşinqton ştatında koronavirusdan ilk ölüm hadisəsi qeydə alınıb.

Publika.az-ın məlumatına görə, bu barədə "Associated Press" agentliyi ştatın rəsmilərinə istinadən xəbər verib.

ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktikası üzrə Mərkəzi (CDC) ölkədə koronavirusla bağlı 62 yoluxma hadisəsi olduğunu təsdiq edib.

