Fevralın 27-də paytaxt Bakıda iki avtomobilin yol hərəkəti qaydalarını pozması nəticəsində qəza baş verib.

İşıqforun qırmızı işığında keçən maşınlar toqquşub. Hər iki avtomobilin ön hissəsi zədələnib.

Hadisə kameralar tərəfindən qeydə alınıb.

Görüntüləri təqdim edirik.

