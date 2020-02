İngiltərə Premyer Liqasının 28-ci turunda “Uotford”-“Liverpul” qarşılaşması keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vikaric Roud stadionunda keçirilən oyun 3:0 meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, bu Premyer Liqanın liderinin mövsüm ərzindəki ilk məğlubiyyəti idi.

