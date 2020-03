Donald Tramp “Taliban” hərəkatı ilə saziş imzalanmasından sonra bəyanat yayıb.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti əsgərlərini geri qaytarmaq istədiklərini bildirib:

"Biz, nəhayət Amerikanın ən uzun müddətli müharibəsinə son qoymaq və qoşunlarımızı evə qaytarmaq üzərində işləyirik".

Qeyd edək ki, bu gün ABŞ və "Taliban" Qətərdə sülh razılaşması imzalayıb.

