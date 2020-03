İngiltərə Premyer Liqasında XXVIII turun oyunları keçirilir.

Publika.az xəbər verir ki, son oyun günündə "Liverpul" səfərdə "Watford"un qonağı olub. Matçda sürpriz nəticə qeydə alınıb. Belə ki, "Liverpul" mövsüm ərzində ilk dəfə məğlub olub. Qarşılaşma 3:0 hesabı ilə yekunlaşıb.

Vurulan qolları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.