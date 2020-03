"Heç bir xəyanəti unutmayacağıq" - Ərdoğandan kritik açıqlama

Türkiyə həm bu günü, həm də gələcəyi baxımından tarixi və vacib bir mübarizə içərisindədir.

Publika.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Tvitter hesabında bildirib.

“Nəticələri ən azı 100 il bundan öncəki qədər böyük olan bir mübarizədən, ölkəmizin və millətimizin mənfəətini qoruyaraq zəfər qazanmaq üçün gecə-gündüz demədən çalışırıq. Tarix boyu həmişə işğallara, zülmlərə məruz qalmış bu coğrafiyada mübarizədən bir an geri qaçarsaq, birliyimizə sahib çıxmasaq bunun nəticələrinin bizim üçün ağır olacağını bilirik.

Zülmə qarşı verdiyimiz haqq mübarizəsi sonuna qədər davam edəcək. Türkiyə haqlı mübarizəsində heç vaxt geri çəkilməyəcək, heç bir xəyanəti də unutmayacağıq. Millətimiz yanımızda olduğu müddətcə hər çətinliyin öhdəsindən gələcək, ölkəmizi küncə sıxışdırdığını zənn edənlərə tarixi dərsi verəcəyik”, - Ərdoğan vurğulayıb.

