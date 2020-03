Türkiyənin AB ilə sərhədlərini on minlərlə qaçqın keçib

Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu bildirib ki, dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bəyanatı fonunda 47 113 miqrant ölkənin Avropa Birliyi ilə sərhədlərin keçib.

“Report” xəbər verir ki, daha əvvəl Türkiyə prezidenti bildirib ki, onun ölkəsi Avropa Birliyi ilə sərhədlərini Suriya qaçqınları üçün açıb.

"Yerli vaxtla saat 00:50-yə olan məlumata görə, Ədirnə (Türkiyənin Yunanıstan və Bolqarıstanla sərhədində şimal-qərb əyaləti) vasitəsilə ölkəmizi tərk etmiş miqrantların sayı 47 113 təşkil edir", - deyə Soylunun “Twitter”dəki bəyanatında deyilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.