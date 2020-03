Bakıda intihara cəhd hadisəsi baş verib.

“Report”un məlumatına görə, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

2001-ci il təvəllüdlü Həsənov Sadiq Xalid oğlu özünə bıcaqla xəsarət yetirib. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.

Müayinə zamanı ona sol biləyinin kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub.

Ramin Şahbazov



