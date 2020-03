Türkiyə Super Liqasında XXIV turun oyunları keçirilir.

Publika.az xəbər verir ki, ötən tur doğma meydanında 20 il sonra "Qalatasaray"a məğlub olan "Fənərbaxça" səfərdə "Antalyaspor" komandasının qonağı olub. Gərgin keçən qarşılaşmada qonaqlar yenə xal itirib.

Matç 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.