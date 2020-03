Bazar və marketlərdə ən müxtəlif adda, faydlalı bildiyimiz quru meyvələr hazırda zahirən çox gözəl görünsə də, onlar da zərərli maddələrlə doludur.

Bir çox meyvələrin xarici görünüşünü cəlbedici etmək, rəngini şux etmək, rəf ömrünü uzatmaq üçün kimyəvi qatqılarla işlənilir. Heç düşünmüsüzmü, nəyə görə özünüz evdə qurutduğunuz əncir və ya ərik mağazadı kimi rəngli, parlaq olmur?

Milli.Az medicina.az-a istinadən quru meyvələrin təmizlənməsi haqqında videomaterialı təqdim edir.

