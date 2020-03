Bir çox xəstəliklərin DƏRMANI: Müntəzəm olaraq istifadə edildiyində...

Orqanizm üçün müalicəvi xüsusiyyətlərə malik məhsullar sırasında göyərtilərin xüsusi yeri var.

Publika.az xəbər verir ki, göyərtilər orqanizmi ona lazım olan bir çox vitaminlər, minerallar, efir yağları və s. vacib maddələrlə təmin edir, virus və mikrobəleyhinə təsir edir.

Bəzi göyərtilər orqanizmi müxtəlif qurdlardan təmizləmək xüsusiyyətinə malikdir:

1. Göy soğan və sarımsaq ən güclü parazit əleyhinə göyərtilərdir. Qidalanmanıza tez-tez bu onları daxil edin.

2. Fitonsidlərlə zəngin olan reyhan və tərxun da güclü qurdəleyhinə vasitədir.

3. Keşniş və keşniş toxumu. Keşniş toxumu əsasında belə təbii qurdqovucu dərman hazırlamaq olar.

4. Şüyüdün yarpaqları, gövdələri, toxumları qurdları öldürür.

5. Vəzəri də qurdəleyhinə təsirə malikdir.

