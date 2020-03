Əgər İran tərəfi xahiş etsə, ABŞ hakimiyyəti bu ölkəyə koronavirusla mübarizədə kömək göstərməyə hazırdır.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib.

"Əgər bu problemin həllində iranlılara kömək edə biləriksə, biz, sözsüz, bunu etməyə hazırıq. Onlardan tələb olunan - bu xahişi etməkdir", - Tramp Respublikaçılar Partiyasının mühafizəkar dairələrinin Vaşinqton ətrafında keçirilən konfransında bildirib.



